Frankfurt am Main – Absage der 8. Kidical-Mass FFM

Unsere erstmals geplante „Kidical-Nachtfahrt“ am 30.10. unter dem Motto „Wir wollen gesehen werden!“ sagen wir schweren Herzens ab.

Frankfurt am Main – Wir hatten uns schon sehr gefreut: Es sollte eine beschwingte und flotte Fahrt in die beginnende Dämmerung werden – vom Mainkai, durch den Hafentunnel, am Hauptbahnhof vorbei nach Sachsenhausen und zurück zum Ausgangspunkt.

Angesichts der aktuell stark ansteigenden Zahlen von positiv Getesteten in Frankfurt haben wir uns jedoch entschlossen, die erste „Kidical-Nachfahrt“ zu verschieben. Zwar ist das Fahrrad aktuell eines der besten Fortbewegungsmittel, da eine geringe Infektionsgefahr beim Radeln besteht, was wir jedoch meiden sollten, sind Menschenansammlungen. Die Kidical Mass lebt von Euch – von vielen Menschen. Auch wenn es unsererseits ein Hygienekonzept gibt, wäre eine Fahrt an diesem Freitag keine unbeschwerte, sondern eine mit „angezogener Bremse“ geworden.

Die Kidical Mass Ffm hat das Anliegen darauf aufmerksam zu machen, dass die aktuelle stark autozentrierte Mobilität in unserer Stadt Kinder durch Bewegungseinschränkung, Lärm, Abgase und nicht zuletzt Unfälle gefährdet. Dieses Anliegen bleibt akut und wichtig – deshalb werden wir 2021 einen neuen Anlauf starten. Dann sollen möglichst viele mit Spaß dabei sein und auch von vielen anderen Verkehrsteilnehmer*innen gesehen werden!

Wir hoffen auf das Verständnis von allen, die sich auf die Fahrt gefreut haben und bei unserer angekündigten Verlosung mitmachen und ihre Preise abholen wollten. Aber keine Sorge: Schickt uns ein Foto/einen Scan von Eurer Stempelkarte mit Eurer Adresse an mail@kidical-ffm.de und Ihr erhaltet ein kleines Dankeschön für Eure Teilnahme an den Kidical Mass‘ 2020 (ab 2 Stempeln).

Wir freuen uns auf Euch, wenn wir 2021 wieder gemeinsam auf Tour gehen! Schaut auf der Homepage nach, wir werden dort die neuen Termine bekannt geben.

