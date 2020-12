Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: FES-Servicecenter schließt ab 16. Dezember wegen Corona-Verordnung

Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: (ffm) Die behördlich angeordneten Schließungen des Einzelhandels betreffen auch das FES-Servicecenter am Liebfrauenberg. Ab Mittwoch, 16. Dezember, schließt es das zweite Mal innerhalb eines Jahres und bis voraussichtlich Montag, 11. Januar, seine Türen.

Die neuen personalisierten Abfallkalender 2021 können schon jetzt online unter http://www.fes-frankfurt.de abgerufen werden. Abfallsäcke für Mehrmengen beim Restmüll können an der Pforte der FES-Zentrale in Bornheim, Weidenbornstraße 40, oder beim Wertstoffhof Nord in Kalbach gegen eine Gebühr von 3 Euro gekauft werden. Beratung in allen Fragen der Entsorgung und Stadtreinigung bietet weiterhin das FES-Callcenter unter der Telefonnummer 0800/2008007-0.