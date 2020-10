Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: Winterzeit auf den Friedhöfen

Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: (ffm) Ab Sonntag, 1. November, werden die Tore zu den städtischen Friedhöfen bereits um 17 Uhr abgeschlossen. Durch die Drehtore können die Besucher die Friedhöfe aber jederzeit verlassen. Um die Wasserleitungen vor Frost zu schützen, wird zudem das Wasser auf den Friedhöfen ab Montag, 16. November, abgestellt.

Das Grünflächenamt weist außerdem darauf hin, dass an vier Donnerstagen die Friedhofsverwaltung auf dem Hauptfriedhof gemeinsam mit privaten Gärtnereien das Laub wegräumt. Am 29. Oktober sowie am 12., 19. und 26. November werden die Gärtner jeweils ab 9 Uhr in festgelegten Bereichen des Friedhofs arbeiten. Auf den Frankfurter Friedhöfen stehen mehr als 20.000 Bäume, davon allein auf dem Hauptfriedhof rund 6000. Entsprechend viel Laub fällt jeden Herbst an.