Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: Wochenmarkt Dornbusch schließt am Faschingsdienstag um 13 Uhr

Frankfurt am Main – Aktueller Hinweis: (ffm) Am Faschingsdienstag, 25. Februar, endet der Wochenmarkt Dornbusch in der Carl-Goerdeler-Straße bereits um 13 Uhr statt um 18 Uhr.

Die anderen Wochenmärkte haben zu den üblichen Zeiten geöffnet.