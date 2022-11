Frankfurt am Main – Arbeiten im Betriebshof Ost: Linie U4 fährt nicht nach Enkheim

Erstellt in

Frankfurt am Main – An den Samstagen, 19. November, von circa 9 bis 19 Uhr, und 26. November, von circa 9.30 bis 19 Uhr fährt die Linie U4 nicht bis nach Enkheim. Die Fahrt endet für alle Züge an der Seckbacher Landstraße, da sie nicht über das Betriebsgelände fahren können. Grund hierfür sind Bauarbeiten.

Die beste Alternative für Fahrgäste ist die Linie U7, die über Konstablerwache auf dem regulären Linienweg nach Enkheim fährt. Die Züge der U7 werden auf Drei-Wagen-Züge verstärkt. Fahrgäste von und nach Bergen empfiehlt sich die Fahrt mit der Metrobuslinie M43. Zwischen ihr und der U4 kann an der Seckbacher Landstraße umgestiegen werden.

RMV-Fahrplanauskunft ist aktuell

Über die RMV-App und unter rmv-frankfurt.de können sich Fahrgäste über die Fahrpläne und ihre neuen Verbindungen informieren. Auch die Mitarbeitenden am RMV-Servicetelefon unter 069/24248024 sind rund um die Uhr erreichbar und beraten gerne.