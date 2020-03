Frankfurt am Main – Corona-Aktuell: ABG Frankfurt Holding setzt wegen Corona Mietersprechstunden aus

Frankfurt am Main – Corona-Aktuell: (ffm) Bei der Frankfurter Wohnungsbaugesellschaft ABG finden aufgrund der aktuellen Entwicklungen bis auf Weiteres in den Service-Centern keine Mieter-Sprechstunden statt. Mieter sowie Wohnungsinteressierte können sich weiterhin telefonisch oder per E-Mail an die ABG wenden. Alle Kontaktinformationen sind auf der Webseite der ABG unter http://www.abg.de abrufbar.

Saalbau schließt Veranstaltungsstätten

Die Veranstaltungshäuser der Saalbau sind vorerst bis einschließlich Sonntag, 19. April, geschlossen. Ebenso sind bis auf weiteres in der Vermietungsabteilung der Gesellschaft keine persönlichen Vorsprachen möglich. Die Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch unter 069/15308-120 oder per E-Mail an info-saalbau@abg.de erreichbar.