Frankfurt am Main – Corona-Aktuell: Ming Yang spendet der Stadt Frankfurt medizinisches Material

Erstellt in

Frankfurt am Main – Corona-Aktuell: (ffm) Die Stadt Frankfurt hat 200 FFP1-, FFP2- und FFP3-Masken der Marke Dräger und etwa 300 Flaschen Desinfektionsmittel gespendet bekommen. Das Material wurde an das Gesundheitsamt, die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Kliniken verteilt. Spender ist der Unternehmensberater Ming Yang, der sowohl in der Kommunalen Ausländer- und Ausländerinnenvertretung (KAV) als auch im hessischen Landesausländerbeirat aktiv ist.

Oberbürgermeister Peter Feldmann lobte die Spende Yangs, der ursprünglich aus der chinesischen Provinz Sichuan stammt. „Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind momentan ein knappes Gut. Ming Yangs Spende ist ein klares Zeichen der Solidarität – er unterstützt damit nicht nur unser hart arbeitendes Klinikpersonal, sondern die gesamte Stadt“, sagte das Stadtoberhaupt.

Yang fördert seit vielen Jahren Studenten, junge Künstler und Vereine in Frankfurt. In der aktuellen Corona-Krise wolle er nun auch das Gesundheitspersonal unterstützen, erläuterte Gesundheitsdezernent Stefan Majer, der sich über die Initiative des Spenders begeistert zeigt: „Ming Yang ist vor allem wegen der Versorgung der Ärzte, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und des medizinischen Personals sehr besorgt. Er hat selbst immer einen kleinen Vorrat an Masken und Desinfektionsmitteln – nun hat er nicht nur seinen gesamten Bestand gespendet, sondern auch bei Freunden und Verwandten, bei Apotheken und Firmen nach weiteren Materialien gefragt. Er hofft, damit seinem Frankfurt helfen zu können.“