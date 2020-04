Frankfurt am Main – Corona-Pandemie: VGF-Dienstleistungen werden teilweise wieder hochgefahren – TicketCenter Hauptwache ab Montag geöffnet

Wiederaufnahme von Fahrschein-Kontrollen.

Frankfurt am Main – (ffm) Von Montag, 4. Mai, an gilt nicht nur der normale Fahrplan – normal mit Ausnahme des Nachtverkehrs, der bleibt eingestellt –, die VGF kehrt auch in anderen Bereichen zum gewohnten Betrieb zurück.

Alle kaufen mit Maske

Dazu gehört vor allem die Öffnung der Schalter im TicketCenter der Station Hauptwache. Hier wird der Betrieb aber den durch Corona notwendigen Sicherheitsanforderungen angepasst.

Im Detail:

– im TicketCenter gilt eine Mund-Nase-Bedeckungspflicht

– mehrsprachige und gut sichtbare Plakate mit entsprechenden Hinweisen sind angebracht

– Einlass und Ausgang erfolgt durch jeweils eine Tür

– Wegeleitung im TicketCenter durch Pfeile und Hinweisschilder (Ein- und Ausgang)

– an allen Schaltern – bislang offene Tresen, die einen direkten Kundenkontakt ermöglichen – ist ein Plexiglas-Schutz installiert

– nur vier Schalter werden besetzt, damit auch die Mitarbeiter untereinander den Sicherheitsabstand einhalten können

– nur vier Kunden mit Maske dürfen gleichzeitig ins TicketCenter

– Einlass nur, wenn ein Schalter frei ist, um ein Warten im TicketCenter zu vermeiden

– maximal ein Kunde pro Schalter (Ausnahmen sind beispielsweise Menschen, die Unterstützung benötigen oder Mütter mit Kleinkindern)

– vor dem Eingang weist die VGF Kunden auf die Maskenpflicht hin und regelt bei Bedarf den Eintritt

– Kunden ohne Masken können Fahrscheine am Automat oder in einem anderen TicketCenter (Konstablerwache, Bornheim Mitte) erwerben

– Kunden ohne Maske, die ein anderes Anliegen haben (Zehn-Minuten-Garantie, Erstattungswünsche, Abo und ähnliches) werden ebenfalls an andere TicketCenter oder an telefonische Ansprechstellen verwiesen

– nur in Einzelfällen werden Masken an Kunden ausgegeben, die keine dabei haben (beispielsweise an Senioren, für die der Weg zur Konstablerwache zu beschwerlich ist)

Ticket- und ServiceCenter geöffnet

Die Ticket-Schalter der Verkaufsstellen Konstablerwache und Bornheim Mitte hat die VGF in den vergangenen Wochen offengehalten, ebenso das Fundbüro in der B-Ebene der Hauptwache. Das ServiceCenter in der Station Bockenheimer Warte ist schon seit dem 27. April wieder geöffnet, Vorsprache in Sachen Erhöhtes Beförderungs-Entgelt sind Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr möglich. Auch hier gilt die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken.

Verkehrsmuseum und Ebbel-Ex außer Dienst

Andere Einrichtungen oder Angebote bleiben geschlossen oder stehen noch nicht zur Verfügung. Dazu gehören der Ebbel-Ex, der vorerst in seinem Depot in Gutleut bleibt, und das Verkehrsmuseum in Schwanheim. Auch für den Info-Bus sieht die VGF noch keine Einsätze vor.

Fahrausweis-Kontrollen

Die VGF wird ab Montag, 4. Mai, wieder die Fahrscheine kontrollieren, dabei aber die Sicherheitsabstände und Hygieneregeln beachten.

Alle fahren mit Maske

Darüber hinaus werden die Fahrausweisprüfer Fahrgäste ohne Mund-Nase-Bedeckung auf die Pflicht hinweisen und um Beachtung bitten. Für Einzelfälle führen sie auch Masken aus dem VGF-Bestand mit.