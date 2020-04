Frankfurt am Main – Das Kinderbüro macht die Stadt hörbar

Frankfurt von A bis Z.

Frankfurt am Main – (ffm) Frankfurt hat viel zu bieten, ist spannend und macht Spaß. Das kann Groß und Klein jetzt auch hören.

Von A wie Alter Flugplatz, über H wie Hochhäuser, bis zu Z wie Zoo. Frankfurt entdecken mit den Ohren, ganz gemütlich von Zuhause aus. Einfach in das Stadtlexikon reinklicken auf http://www.frankfurt-mein-zuhause.de/index.php/frankfurt-erleben/frankfurt-abc .

Und wer möchte, kann dem Frankfurter Kinderbüro sein ganz persönliches Frankfurt ABC schicken, per E-Mail an kinderbuero@stadt-frankfurt.de oder mit der Post an Stadt Frankfurt am Main, Frankfurter Kinderbüro, Schleiermacherstraße 7, 60316 Frankfurt.

Wer seine Kontaktdaten angeben möchte, bekommt für das persönliche Frankfurt ABC vom Frankfurter Kinderbüro ein kleines Dankeschön zugeschickt.