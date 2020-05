Frankfurt am Main – Das Sicherheitsmobil ist wieder unterwegs in Frankfurt

Frankfurt am Main – (ffm) Das Sicherheitsmobil des Ordnungsamtes kommt in die Nordweststadt und nach Seckbach. Zu finden sind die Stadtpolizisten am Dienstag, 2. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr am Nordwestzentrum. Am Donnerstag, 4. Juni, steht die mobile Wache dann am Atzelbergplatz von 10 bis 12 Uhr.

Bei diesen Terminen beantworten die Mitarbeiter der Stadtpolizei alle Fragen rund um die Themen Sicherheit und Ordnung, Abfall-, Umwelt- und Naturschutz sowie den Zuständigkeiten von einzelnen Behörden und dem Tätigkeitsspektrum des Ordnungsamtes.

Während sich zwei Bedienstete auf Fußstreife begeben, steht ein Mitarbeiter am Fahrzeug für Anliegen und Fragen der Bürger bereit.