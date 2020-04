Frankfurt am Main – Projekt KinderArt! des Frankfurter Kinderbüros jetzt online besuchen

Erstellt in

Frankfurt am Main – (ffm) Die Ausstellung KinderArt! des Frankfurter Kinderbüros kann man auch online besuchen.

Unter dem Link: https://kinderbuero-frankfurt.de/index.php/projekte/auto-generate-from-title befindet sich ein spannender Clip für Kinder zu den Kinderrechten mit Kunstwerken der KinderArt! Einfach runterscrollen und weitere Kunstwerke hinter Postkarten-Sets von jungen Künstlern aus Frankfurt entdecken.

KinderArt! ist ein Projekt, an dem jedes Jahr viele hundert Kinder beteiligt sind. Sie sind zwischen 2 und 14 Jahren alt. Ermöglicht wird das Projekt durch die Creativeworld, Messe Frankfurt. Die Aussteller dieser Messe spenden Farben, Papier, Stifte, Kleber, Bücher, Leinwände und mehr, alles was ein kreatives junges Herz sich wünscht. Die Materialien werden an soziale Einrichtungen für Kinder verteilt.

Die Kinder malen, zeichnen, collagieren und präsentieren ihre Kunstwerke in der Ausstellung KinderArt!