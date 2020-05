Frankfurt am Main – Satourday: ‚Ich, Du, Wir‘ – Online-Workshop für Familien und Kinder

Erstellt in

Frankfurt am Main – (ffm) Das Weltkulturen Museum geht neue Wege und bietet am Samstag, 30. Mai, von 15 bis 17 Uhr das Satourday-Angebot „Ich, Du, Wir“ für Familien und Kinder ab sechs Jahren erstmals online an.

Wer in Frankfurt und Umgebung wohnt, stellt eines der vielen Gesichter Frankfurts dar. Im Selbstportrait-Workshop besuchen die Teilnehmer virtuell die Ausstellung „Weltenbewegend. Migration macht Geschichten“ und holen uns Anregungen, um unsere persönlichen und ikonischen Selbstportraits zu kreieren. Dafür werden verschiedene Medien verwendet: Zeichnen, Kollage oder Fotografie.

Dieser Workshop ist kostenlos und wird online als Videoworkshop stattfinden. Infos und Anmeldung bis Freitag, 29. Mai, per E-Mail an weltkulturen.bildung@stadt-frankfurt.de .