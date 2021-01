Frankfurt am Main – ‚Spielplätze sind im Lockdown wichtiger denn je‘ – Brief einer besorgten Mutter führt Oberbürgermeister Feldmann in den Frankfurter Westen

Frankfurt am Main – (ffm) „Wir möchten einen Spielplatz, der uns Kinder anspricht und motiviert zum Spielen“ – so lautete der erste Satz eines Briefes, den Nilüfer Tununay-Ünver (42) im Namen ihrer Kinder Helin (6) und Koray (15) an den Oberbürgermeister geschrieben hat.

Gemeint war der auch als Spielplatz Wörthspitze bekannte Schiffspielplatz zwischen Höchst und Nied. Früher ein echter Vorzeigespielplatz – doch mittlerweile hat der Zahn der Zeit an vielen Geräten genagt, was die zahlreichen, dem Brief beigelegten Bilder deutlich zeigten.

Für Peter Feldmann stand fest: Er will sich selbst ein Bild machen und mit der Erzieherin über das Spielplatz-Problem sprechen.

Gesagt, getan – Ortstermin am Donnerstag, 21. Januar. Ebenfalls mit dabei: Bianca Asipi (31), eine Bekannte Tununay-Ünvers und Mutter der fünfjährigen Medina. Gemeinsam inspizierten sie die teilweise abgebauten Spielgeräte, morsche Holzbalken – und den schiefen Bodenbelag unter der Kleinkind-Schaukel. Tununay-Ünver sagt: „Das ist gerade für die ganz Kleinen eine gefährliche Stolperfalle.“

„Hier gibt es viel zu tun“, stimmte das Stadtoberhaupt zu. „Spielplätze sind im Lockdown wichtiger denn je. Kinder müssen raus, auch in Zeiten der Kontaktbeschränkung – und da sind ansprechende und vor allem sichere Spielplätze Gold wert.“

Die gute Nachricht: Der Schiffspielplatz steht ganz oben auf der städtischen Sanierungsliste! Feldmann sagt: „Er ist in das Grunderneuerungsprogramm aufgenommen worden – und zwar in Kategorie eins der Prioritätenliste.“ Heißt: Der Schiffspielplatz zählt zu den nächsten drei Sanierungsprojekten, die angegangen werden. „Schon im kommenden Jahr könnte es losgehen“, erläuterte der Oberbürgermeister. „Ich weiß, für Kinder ist das eine lange Zeit. Aber bin mir sicher: Wenn Sie sich so engagiert in die Sanierung einbringen, entsteht hier ein Kleinod, auf das es sich zu warten lohnt.“