Frankfurt am Main – Touristische Vermarktung der neuen Destination FrankfurtRheinMain: Vorstellung des Reise- und Kulturmagazins Merian ‚Frankfurt & Rhein-Main‘

Frankfurt am Main – (ffm) Gemeinsam mit Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Redaktion des Reise- und Kulturmagazins Merian hat die Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main (TCF) am Mittwoch, 21. Oktober, die Ausgabe des Merian 11/2020 mit dem Titel „Frankfurt & Rhein-Main“ präsentiert.

„Durch seine Lage und Bedeutung ist Frankfurt das touristische Flaggschiff der Rhein-Main-Region – trotz der Einschränkungen, denen wir momentan durch die Corona-Pandemie unterworfen sind. Neben der gezielten Vermarktung der Stadt Frankfurt ist es wichtig, die touristischen Kräfte in der Region noch stärker zu bündeln.

Deshalb haben wir die touristische Destination FrankfurtRheinMain mit den Partnern Frankfurt, Offenbach mit dem Landkreis Offenbach, Hanau, Darmstadt, Groß-Gerau und der Wetterau gegründet“, sagte Oberbürgermeister Feldmann. Gemeinsam mit Thomas Feda, Geschäftsführer der TCF, sowie Hansjörg Falz, Chefredakteur, und Tinka Dippel, Ressortleiterin Kultur des Merian, stellte er die Ausgabe „Frankfurt & Rhein-Main“ im Sonnemann-Saal des Historischen Museums den touristischen Partnern vor.

Ob etwa die Mathildenhöhe in Darmstadt, die Keltenwelt am Glauberg, das Schloss Philippsruhe in Hanau, die kreative Szene in Offenbach, die Bar- und Restaurantszene in Frankfurt oder die neue Frankfurter Altstadt – die Ausgabe soll inspirieren und Lust machen, auf Entdeckungsreise zu gehen.

„Wir sind stolz auf unser erstes gemeinsames Produkt der neu gegründeten Destination – und freuen uns darüber, wie das Redaktionsteam die Metropole und ihre vielfältige Umgebung textlich und bildlich in Szene gesetzt hat. Vom großen Erholungs- und Freizeitwert unserer Region profitieren nicht nur die Übernachtungsgäste, sondern natürlich auch die Bewohner selbst“, erklärte TCF-Geschäftsführer Feda.

Die Auflage des Merian 11/2020 mit Features, Bilderstrecken, Serviceteil, Tipps und Kartenmaterial ist ab Donnerstag, 22. Oktober, für 9,90 Euro im Handel erhältlich.