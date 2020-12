Frankfurt am Main – Trotz Corona rechtzeitig fertig: Mieter beziehen „Melagärten“

Frankfurt am Main – Mit den „Melagärten“ hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) in Frankfurt-Preungesheim 76 Mietwohnungen im Passivhausstandard fertiggestellt. Die ersten Mieter ziehen bereits in ihr neues Zuhause.

Das Neubauprojekt „Melagärten“ unterteilt sich in drei mehrgeschossige Wohngebäude auf einem über 8.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Boskoopstraße am östlichen Rand von Frankfurt-Preungesheim. Hier entstanden in den letzten zwei Jahren 24 Zwei-, 39 Drei- und 13 Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 6.400 Quadratmetern. Barrierefrei zugänglich sind 16 der Wohnungen. Die Wohnungsgröße variiert zwischen 55 und rund 122 Quadratmetern, die Miete bewegt sich zwischen 11 und 12,75 Euro pro Quadratmeter.

„Wir haben es geschafft, dass die Wohnungen trotz der Corona-Pandemie sogar vor dem Zeitplan fertiggestellt werden konnten. Das Ergebnis ist nicht nur architektonisch gelungen, sondern auch besonders energiesparsam“, sagt NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. Neben dem Passivhausstandard sorgt auch die Warmwasserbereitung über Solarthermie für energiesparendes Wohnen. Viele der Wohnungen verfügen, je nach Etage und Ausrichtung, über Balkone, Terrassen oder Dachterrassen. Jede Etagenwohnung ist über einen Aufzug erreichbar. In den zwei Tiefgaragen finden zudem 76 Fahrzeuge Platz.

„In den Melagärten bieten wir Wohnraum für jeden Platzbedarf. Hier können Paare, Familien oder Senioren ein stadt- und naturnahes Zuhause finden – und das weit unter dem durchschnittlichen Mietpreis für Neubauten in Frankfurt“, sagt NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. Der Clou: Jede Wohnung im Erdgeschoss verfügt über einen Mietergarten. „Für die Mieter einer Etagenwohnung haben wir im nördlichen Bereich des Grundstücks Schrebergärten angelegt, die sie bei Bedarf anmieten und darin Obst oder Gemüse anbauen können“, erklärt Westphal. „Diese Mietergärten haben spätestens seit Ernst May in den 1920er-Jahren in Frankfurt eine lange Tradition, die wir neu beleben möchten“, so der NHW-Geschäftsführer weiter.

Hinter den Mietergärten grenzt das Areal im Norden und Osten an Schrebergärten, Streuobstwiesen und Ackerland. Das Grundstück liegt auch in unmittelbarer Nähe zum alten Preungesheimer Ortskern. Zur Straßenbahnhaltestelle am Gravensteiner Platz sind es nur wenige Gehminuten.

