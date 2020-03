Frankfurt am Main – Umwelt: FES hebt Entsorgungspreise für Bauabfälle auf Marktniveau

Erstellt in

Frankfurt am Main – Umwelt: (ffm) Der Mangel an Deponiekapazitäten und ein anhaltender Bauboom zwingen die FES, zum 1. April die Preise für die Annahme von mineralischem Bauschutt am Wertstoffhof Nord nach oben anzupassen. Auch für die meisten anderen Bauabfälle gelten ab nächsten Monat neue Preise.

Unter Bauschutt gefasst werden Beton, Estrich, Mörtel, Dachziegel, Mauerwerks-/Ziegelbruch, Kies, Sand, Kalksteinsand, Naturstein, Fliesen, Kacheln, Steine, Keramik (Waschbecken, Toilettenschüssel). Für die Anlieferung einer klassischen Kofferraum-Menge (etwa ein Kubikmeter) werden nun künftig 35 Euro veranschlagt. Bisher waren es 15 Euro.

Die Ladung aus dem Kombi oder dem kleinen Anhänger kostet nun 56 Euro (bisher 24). Bauschutt-Ladungen aus Vans, Transportern oder großen Anhängern kosten jetzt 116 Euro (bisher 50).

Anpassungen gibt es ferner bei den gemischten Bau- und Abbruchabfällen. Hier kostet ein Kubikmeter künftig 78 Euro (bisher 60), 250 Liter werden mit 25 Euro veranschlagt (bisher 15), 100 Liter mit 6,50 Euro (bisher 5).

Behandeltes (lackiertes) Holz aus dem Außenbereich (A4-Holz) kostet pro Kubikmeter jetzt 55 Euro (bisher 50). Für den halben Kubikmeter HBCD-haltiges Styropor werden künftig 60 Euro veranschlagt (bisher 50).

Alle genannten Abfälle gelten als Sonderabfall. Anders als normaler Siedlungsabfall, der dem Recycling oder der Verbrennung zugeführt wird, muss Sonderabfall einen streng genormten Entsorgungsweg einhalten, der hohe Kosten verursacht.

Alle neuen Preise am Wertstoffhof Nord finden sich auch unter http://www.fes-frankfurt.de/leistungen/service/kofferraumservice/