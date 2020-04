Frankfurt am Main – Umwelt: Hinweis auf Baumfällarbeiten im Stadtgebiet

Frankfurt am Main – Umwelt: (ffm) Das Grünflächenamt teilt mit, dass in den kommenden Wochen aus Gründen der Verkehrssicherheit die nachfolgend aufgeführten Bäume dringend gefällt werden müssen.

Im Ortsbezirk 7 ist Bergahorn Nummer 207 im Brentanopark betroffen. Der Baum leidet an Rußrindenkrankheit. In der Pflanzperiode 2020/2021 gibt es Ersatz an einem Alternativstandort. Die abgestorbene Sophora 428 im Solmspark steht ebenfalls zur Fällung an. Auch hier gibt es Ersatz an einem anderen Standort.

An seiner ursprünglichen Stelle wird in der Pflanzperiode 2020 Tilia species Nummer 222 ersetzt. Der Baum in der Zeppelinallee stirbt ab.