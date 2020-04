Frankfurt am Main – Umwelt-Hinweis: Baumfällarbeiten im westlichen Teil des Rebstockparks

Erstellt in

Frankfurt am Main – Umwelt-Hinweis: (ffm) Das Grünflächenamt teilt mit, dass im westlichen Teil des Rebstockparks in den kommenden Wochen Durchforstungsarbeiten in der Randbepflanzung durchgeführt werden müssen.

Die zu entnehmenden Bäume und Sträucher sind abgestorben oder absterbend. Ursache hierfür sind die zurückliegenden zu trockenen Vegetationsperioden in den Jahren 2018 und 2019 und eine damit einhergehende Begünstigung von Baumkrankheiten.

Für den weggefallenen Baumbestand sind Ausgleichspflanzungen im Rebstockpark vorgesehen.