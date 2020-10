Frankfurt am Main – Umwelt: Modellversuch ‚Wöchentliche Biosammlung‘ geht in die Winterpause

Frankfurt am Main – Umwelt: (ffm) Ende Oktober wird in zehn Frankfurter Stadtteilen der Rhythmus der Biomüllsammlung wieder von wöchentlich auf 14-tägig zurückgestellt. Betroffen sind die Nutzer von rund 15.000 Biotonnen in Griesheim-Süd, Schwanheim, Sindlingen, Zeilsheim, Harheim, Frankfurter Berg, Eckenheim, Ginnheim, Dornbusch und Westend Nord.

Sie alle sind Teil des gemeinsam vom Umweltamt und der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) durchgeführten Modellversuchs „Wöchentliche Biosammlung“, der sich über die Vegetationsmonate April bis Oktober erstreckt.

Der Versuch soll zeigen, ob sich allein durch wöchentliche Leerung die Bioabfallmenge steigern lässt. Um Geruchsentwicklung zu vermeiden, könnten gerade in den warmen Monaten viele Bürgerinnen und Bürger ihre Speiseabfälle lieber in der wöchentlich geleerten Restmülltonne entsorgen, so die Vermutung. In die dritte Runde geht der Versuch dann zum 29. März 2021.

Betroffene Haushalte können sich den aktualisierten Abfallkalender ab sofort unter http://www.fes-frankfurt.de herunterladen. Auf Smartphones mit installierter FES-Service-App aktualisieren sich die Leerungstermine automatisch. Mehr Informationen zur aktuellen Frankfurter Bioabfall-Kampagne gibt es auch unter https://www.fes-bio.de im Internet.