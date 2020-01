Frankfurt am Main – Umwelt: So läuft die Weihnachtsbaumentsorgung 2020

Frankfurt am Main – Umwelt: (ffm) Wohin mit dem Weihnachtsbaum, wenn dieser ausgedient hat? Diese Frage stellt sich den Frankfurtern nach Weihnachten.

Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH bietet auch in diesem Jahr wieder zwei Optionen zur Entsorgung an.

Variante 1: Der Weihnachtsbaum wird wie bisher im Laufe des Monats Januar entweder über die braune Biotonne, die graue Restmülltonne oder bei der satzungsgemäßen Straßenreinigung entsorgt. Voraussetzung ist, dass die Bäume von allem Schmuck befreit und auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt sind.

Variante 2: Die zum fünften Mal angebotene und inzwischen gut etablierte Sammeltour mit festen Terminen für die einzelnen Stadtteile: Dabei wird von Mittwoch, 8. Januar, bis Dienstag, 28. Januar, ein Sonderfahrzeug eingesetzt, das nur Weihnachtsbäume einsammelt. Bürger legen die Bäume zum Abholtag einfach an der Grundstücksgrenze – also leicht zugänglich und gut sichtbar – bereit. Auch hier sollten die Bäume abgeschmückt und auf Stücke von maximal einem Meter gekürzt sein.

Termine sind:

Mittwoch, 8. Januar, in Bergen-Enkheim, Fechenheim und Riederwald

Donnerstag, 9. Januar, in Seckbach und Bornheim

Freitag, 10. Januar, in Oberrad und Ostend

Montag, 13. Januar, in Niederrad und Sachsenhausen-Nord

Dienstag, 14. Januar, in Sachsenhausen-Süd, Schwanheim (inklusive Goldstein)

Mittwoch, 15. Januar, Gallusviertel, Gutleutviertel, Griesheim

Donnerstag, 16. Januar, Bockenheim und Westend

Freitag, 17. Januar, Nordend

Montag, 20. Januar, Berkersheim, Preungesheim, Eckenheim, Dornbusch (inklusive Frankfurter Bogen)

Dienstag, 21. Januar, Nieder-Erlenbach, Nieder-Eschbach, Harheim, Bonames, Frankfurter Berg (inklusive Ben-Gurion-Ring)

Mittwoch, 22. Januar, Kalbach-Riedberg, Niederursel, Eschersheim, Mertonviertel

Donnerstag, 23. Januar, Heddernheim, Ginnheim, Hausen

Freitag, 24. Januar, Praunheim und Rödelheim

Montag, 27. Januar, Sossenheim, Nied, Höchst (inklusive Henri-Dunant-Siedlung)

Dienstag, 28. Januar, Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen, Flughafen

Die Grenze zwischen Sachsenhausen-Süd und -Nord verläuft entlang der Offenbacher und der Mörfelder Landstraße. Auf der Mörfelder Landstraße zählen gerade Hausnummern zu Sachsenhausen-Nord, ungerade Hausnummern zu Sachsenhausen-Süd. Auf der Offenbacher Landstraße zählen gerade Hausnummern zu Sachsenhausen-Süd, ungerade Hausnummern zu Sachsenhausen-Nord.

Natürlich können Weihnachtsbäume auch bei der RMB Rhein-Main Biokompost GmbH im Osthafen oder im Rahmen des Kofferraumservices auf den FES-Wertstoffhöfen kostenlos abgegeben werden. Der Abtransport tausender Weihnachtsbäume ist eine logistische Herausforderung. FES bittet um Verständnis, wenn herumliegende Bäume ein paar Tage im Stadtbild zu sehen sind.

Der Einsatzplan des Weihnachtsbaumfahrzeugs ist auch im Internet unter http://www.fes-frankfurt.de abrufbar.