Frankfurt am Main – Verkehr: (ffm) Wegen privater Kranarbeiten wird die Leipziger Straße zwischen Wildunger Straße und Am Weingarten am Sonntag, 31. Mai, voll gesperrt.

Es wird über Wildunger Straße, Falkstraße und Am Weingarten umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Weitere aktuelle Verkehrsinformationen finden sich unter http://www.mainziel.de im Internet.