Frankfurt am Main – Vormerken: Ortsbeirat 1 lädt zur Online-Bürgersprechstunde am 28. April ein

Frankfurt am Main – (ffm) Der Ortsbeirat 1 lädt für Dienstag, 28. April, um 19 Uhr zur Online-Bürgersprechstunde ein.

Die Coronakrise stellt auch die Demokratie vor einmalige Herausforderungen. Nirgendwo wird demokratische Teilhabe und Bürgernähe so direkt gelebt wie in den Ortsbeiräten. Daher sollen Bürger in der digitalen Sprechstunde informiert werden, wichtige Fragen stellen und Anregungen geben können.

Die digitale Bürgersprechstunde ersetzt keineswegs die allgemeine Bürgerfragestunde aus den analogen Sitzungen des Ortsbeirates nach der Hessischen Gemeindeordnung, da sich mangels Zugänglichkeit für jedermann die Öffentlichkeit nicht herstellen lässt. Sie ist vielmehr eine Art „kollektive Online-Sprechstunde des Ortsbeirats“ mit informellem Charakter und ohne Berechtigung, Beschlüsse zu fassen.

Ziel ist es, möglichst vielen Teilnehmern ein barrierefreies und niedrigschwelliges System einzurichten. Es genügen daher ein Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang und der Zugangscode. Alternativ kann man sich über die Telefonnummer einwählen.

Zu Beginn der Sprechstunde wird der Ortsvorsteher einen kurzen Überblick über die aktuelle Krisensituation im Ortsbezirk 1 mit Blick auf die Corona-Epidemie geben. Diese Informationen waren von zahlreichen Bürgern erbeten worden. Im Anschluss werden verschiedene Initiativen über die Versorgung der Obdachlosen im Ortsbezirk, insbesondere im Bahnhofsviertel und in der Innenstadt, berichten. Und Mitglieder des Netzwerks „Nachhaltigkeit lernen Frankfurt“ werden ihre Einschätzung zur Verkehrswende im Ortsbezirk, insbesondere am Mainkai, abgeben.

Schließlich erhalten Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Zur besseren Strukturierung der Online-Bürgersprechstunde können solche Themen und Fragen gerne vorab an Ortsvorsteher Oliver Strank, E-Mail: ortsvorsteher@oliver-strank.de , gesendet werden.

Die Online-Bürgersprechstunde beginnt am Dienstag, 28. April, um 19 Uhr unter der Adresse http://pppffm.de/obr1meet. Am einfachsten ist die Teilnahme über eine Anmeldung auf der Homepage von ZOOM (https://zoom.us/) und Eingabe der Meeting-ID: 964 5448 9184. Die Teilnahme ist per Computer/Tablet/Handy mit Kamera und Mikro möglich oder per Telefon (Telefonnummer 069 / 5050 2596; Meeting-ID: 964 5448 9184; Teilnehmer-ID: #).