Frankfurt am Main – Wir brauchen eine zentrale Beschaffung kritischer Verbrauchsgüter: Oberbürgermeister Feldmann und Gesundheitsdezernent Majer beauftragen Feuerwehr

Frankfurt am Main – (ffm) Auf Einladung von Oberbürgermeister Peter Feldmann und unter Leitung des Gesundheitsdezernenten Stefan Majer hat der Verwaltungsstab der Stadt Frankfurt am Main getagt und beschlossen, die Feuerwehr mit der zentralen Beschaffung kritischer Verbrauchsgüter zur Bekämpfung des Corona-Virus zu beauftragen.

„Wir wissen, wie schwierig es derzeit ist Schutzausrüstung und Hygieneartikel für Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte und alle anderen, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten, zu beschaffen. Deshalb haben wir diesen Weg gewählt“, sagten Feldmann und Majer.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass es unserer Feuerwehr gelingen wird, zusätzliche Schutzmasken und -kleidung wie auch Desinfektionsmittel in größerer Zahl zu beschaffen. Die ersten Rückmeldungen sind erfreulich“, sagte der Oberbürgermeister.

„Wir müssen unsere kritische Infrastruktur, also Krankenhäuser, Pflege und Altenheime, am Laufen halten. Das können wir nur erreichen, wenn wir die Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, auch schützen. Damit schützen wir auch alle anderen“, erklärte Majer. „Die beschafften Artikel werden sofort an die Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen weiterverteilt.“