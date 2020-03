Fuldabrück (Landkreis Kassel) – Motorradfahrerin wird bei Verkehrsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße tödlich verletzt

Erstellt in

Fuldabrück (Landkreis Kassel) – Am heutigen späten Nachmittag kam es in Fuldabrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Frau aus Fuldabrück tödlich verletzt wurde.

Wie die Beamten des zuständigen Polizeirevier Ost berichten, befuhr die junge Frau gegen 17:00 Uhr mit ihrem Motorrad die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Bergshäuser Straße.

Aus bisher nicht bekannter Ursache kam die 28-jährige in einer Linkskurve nach rechts ab, rutschte über den angrenzenden Grünstreifen und prallte dort gegen einen Baum. Infolge ihrer schweren Verletzungen verstarb die junge Frau in den frühen Abendstunden in einem Kasseler Krankenhaus.

An dem Verkehrsunfall waren keine weiteren Fahrzeugen beteiligt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Beamten des Polizeirevier Ost geführt.

Polizeipräsidium Nordhessen – Kassel