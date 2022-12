Geisenheim am Rhein – Adventsnachmittag in Stephanshausen am 08.12.2022

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Am 08. Dezember von 15:00 bis 17:00 Uhr wird es weihnachtlich in Stephanshausen. Kinder von 6 bis 10 Jahren sind von der Stadtjugendpflege Geisenheim zu einem Adventsnachmittag im Pfarrheim St. Michael (Hauptstraße 9) eingeladen.

Gemeinsam werden Plätzchen gebacken (und gegessen), kleine Adventsgeschenke gebastelt, Kerzen angezündet, Nikolausgeschichten erzählt…

Das Angebot ist kostenlos. Wir freuen uns über eine Anmeldung unter jugendpflege@geisenheim.de oder 0151-67482551. Es ist aber auch eine spontane Teilnahme möglich.

