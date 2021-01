Geisenheim am Rhein – Aktuellerf Hinweis: Aufgrund des aktuellen Lockdowns müssen sowohl die Sozialberatung am 25. Januar in Geisenheim als auch das RepairCafé am 26. Januar leider ausfallen.

Alle Beteiligten hoffen, dass die derzeitigen Maßnahmen und Beschränkungen Wirkung zeigen und die Angebote bald wieder stattfinden können.

***

Stadt Geisenheim