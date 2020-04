Geisenheim am Rhein – Alle Informationen über „Unsere Winzer“ in einer Broschüre

Geisenheim am Rhein – „Unsere Winzer in Geisenheim“, so lautet der Titel der Broschüre die von der Hochschulstadt Geisenheim nun im zweiten Jahr herausgegeben worden ist. Auf 24 Seiten im Format DIN lang listet die Broschüre die vielen Winzer in Geisenheim mit den Stadtteilen Johannisberg und Marienthal auf.

Die Winzer präsentieren ihre diesjährigen Öffnungszeiten in ihren Weingütern, Vinotheken, Straußwirtschaften und Gutsausschänken. Ob Weinprobe, Weinverkauf oder die Lust zum Einkehren und Genießen, in diesem Heft finden Weinfreunde alle wichtigen Informationen zu den Geisenheimer Winzern.

Zusätzlich sind die Belegungspläne der Weinprobierstände in Geisenheim und in Johannisberg mit allen Öffnungszeiten und Winzern übersichtlich aufgeführt.

Erhältlich ist die Broschüre bei der Hochschulstadt Geisenheim im Rathaus, Rüdesheim Str. 48, 65366 Geisenheim sowie bei allen Winzern und im örtlichen Einzelhandel oder zum Download unter:

www.geisenheim.de/Startseite/Wein-Tourismus-und-Kultur/Prospekte

