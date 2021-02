Geisenheim am Rhein – Bibliothek to go: Medien-Abholservice auf Termin

Geisenheim am Rhein – Bibliothek to go: Ab Donnerstag, den 25. Februar bietet die Stadtbücherei der Hochschulstadt Geisenheim für alle Leser/innen, die über einen gültigen Leseausweis der Stadtbücherei Geisenheim verfügen, eine kontaktlose Ausleihmöglichkeit an. Die Medien können nun im Online-Katalog reserviert und nach Terminvergabe in der Bibliothek abgeholt werden.

Beim Abholen der Medien muss, laut geltender Corona-Verordnung, eine medizinische Maske (FFP2 oder OP-Maske) getragen werden. Es werden Einzeltermine vergeben.

So funktioniert es:

1. Medien aussuchen

Im Internet auf den Online-Katalog unter http://www.geisenheim.buchabfrage.de gehen.

Dort unter „Leserkonto/Merkzettel“ anmelden, indem man die Ausweisnummer und das Geburtsdatum als Passwort eingibt.

Hinweis: Die Ausweisnummer findet man unter dem Strichcode auf der Rückseite des Ausweises oder als 8-stellige Ziffer auf einem Fristzettel.

Unter „Mediensuche“ können bis zu 5 Medien pro Person ausgesucht werden. Dann muss bei jedem ausgewählten Medium auf „Vorbestellung hier…“ geklickt werden.

Man wird bei jeder Vorbestellung nach der E-Mail-Adresse gefragt. Diese muss eingeben werden um die Vorbestellung abzusenden. Der Auftrag wird dann an die Stadtbücherei gesendet, welche diesen schnellstmöglich bearbeiten.

Für die Bestellungen fallen keine Gebühren an.

Leser/innen ohne Internetzugang können uns Di und Do von 10:00 bis 12:00 Uhr auch telefonische Bestellungen aufgeben.

2. Abholtermin erhalten

Nachdem die Vorbestellungen bei der Stadtbücherei eingegangen sind, werden die die gewünschten Medien herausgesucht und die Kunden über den Abholtermin Termin informiert.

Zeitfenster für die Abholtermine:

Di 10-13 Uhr | 14-18 Uhr

Do 10-13 Uhr | 14-16 Uhr

Fr 10-13 Uhr | 14-16 Uhr

3. Bestellte Medien abholen

Wer diesen Service nutzt, erklärt Sie sich damit einverstanden, dass die Stadtbücherei die bestellten Medien vorab auf das entsprechende Lesekonto verbucht.

Am vereinbarten Tag können die Medien am Eingang der Stadtbücherei Geisenheim abgeholt und die vor dem Lockdown ausgeliehenen Medien zurückzugeben werden.

Für Fragen stehen die Stadtbücherei Geisenheim gerne unter stadtbuecherei@geisenheim.de oder Tel. 06722-701117.

