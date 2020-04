Geisenheim am Rhein – Coronavirus: Sperrung des Geisenheimer Rheinufers an Wochenenden

Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.

Geisenheim am Rhein – Coronavirus: Die Stadtverwaltung teilt mit, dass an diesem Wochenende in der Zeit von Freitag (4. April) bis einschließlich Sonntag (6. April) das Geisenheimer Rheinufer ab der Brücke am Altrheinarm bis zum Campingplatz Geisenheim für den Verkehr geschlossen wird.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, allerdings haben die Erfahrungen der letzten Wochenenden diese Maßnahme leider notwendig gemacht. Unser Ziel ist es, größere Menschenansammlungen und die damit einhergehende Verbreitung des Coronavirus konsequent zu verhindern.

Ich bitte daher um das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger und möchte nochmals an die Vernunft appellieren: Vermeiden Sie größere Menschenansammlungen und beliebte Ausflugsziele! Bleiben Sie möglichst zuhause und helfen Sie mit, die Ausbreitung des Virus zu verhindern!“, so lautet der Appell von Bürgermeister Christian Aßmann.

Die Sperrung gilt zunächst für das kommende Wochenende. Die Stadtverwaltung hält sich offen, diese für die folgenden Wochenenden ebenfalls wieder durchzuführen.

***

Stadt Geisenheim