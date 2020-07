Geisenheim am Rhein – Donnerstag am Rhein – Offenes Workshop Angebot für Jugendliche

Geisenheim am Rhein – In Kooperation mit dem Jugendbildungswerk des Rheingau-Taunus-Kreises veranstaltet die Stadtjugendpflege an den letzten drei Donnerstagen in den Sommerferien offene Workshops am Rhein.

Am 30.07., 06.08 und 13.08. finden zwischen 15:00 und 18:00 Uhr verschiedene Workshops an der Wiese beim Jugendzentrum/Weinstand statt. Jugendliche ab 12 Jahren können sich im Jonglieren, Specksteingestalten, Zumba, Yoga und Malen üben. Das Angebot findet unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln statt, die Anmeldung erfolgt vor Ort.

Außerdem können in dieser Zeit am Jugendzentrum Tischtennisschläger und Badmintonsets ausgeliehen werden. Programmablauf und Infos zum Projekt gibt es online www.geisenheim.de/angebote

