Geisenheim am Rhein – Event: Heimat Shoppen am 10. und 11. September

Geisenheim am Rhein – Event: Am 10. und 11. September findet die Aktion „Heimat Shoppen“ in Geisenheim statt. Diese Initiative wurde von der IHK Wiesbaden ins Leben gerufen und möchte damit den lokalen Handel mehr in den Fokus rücken. Die teilnehmenden Gewerbetreibenden bieten Ihren Gästen unter anderem großartige Rabattaktionen, kleine Köstlichkeiten und Getränke.

„Jeder von uns profitiert von einer intakten und gut frequentierten Innenstadt. Jeder möchte sich doch „Daheim“, in seiner Heimat, gut und wohlfühlen. Daher mein Appell: Shoppen Sie in Ihrer Heimat! Kaufen Sie vor Ort! Erkunden Sie unsere Innenstadt und lassen Sie sich überraschen, welches tolle Angebot und Menschen dort auf Sie warten“, so Bürgermeister Christian Aßmann.

Um das Shopping Erlebnis perfekt zu machen, gibt es passende Einkaufstüten und auch Bierdeckel im Heimat Shoppen Look. Bereits jetzt liegen die Flyer mit der Übersicht aller Teilnehmer in den Geschäften und Gastrobetrieben und in der Stadt- und Tourist Information aus.

Weitere Informationen gibt es auf www.heimat-shoppen.de

Die Hochschulstadt Geisenheim wünscht ein schönes Einkaufserlebnis!

Stadt Geisenheim