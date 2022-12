Geisenheim am Rhein – Geisenheim gehört zu den familienfreundlichsten Kommunen der Republik

Hochschulstadt in bundesweiter Studie auf Rang 14

Geisenheim am Rhein – In einer Studie der Zeitschrift KOMMUNAL in Zusammenarbeit mit den Analysten von Contor-Regio wurden Kleinstädte mit einer Einwohnerzahl von mindestens 10.000 bis maximal 20.000 auf ihre Familienfreundlichkeit untersucht. Dabei wurden rund 900 Kommunen auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen, Geburtenrate, Anteil junger Menschen, Verkehrsinfrastruktur, die Baulandpreis und die Zahl der Schulabgänger ohne Schulabschluss untersucht.

Die Hochschulstadt Geisenheim erreicht bei dieser Studie den bemerkenswerten Rang 14. Nur Königstein im Taunus liegt von hessischer Seite noch vor Geisenheim.

„Sicherlich positiv ins Gewicht gefallen ist bei der Bewertung die ausgeprägte Schullandschaft Geisenheims, die Zahl der Kitas, die neu gestalteten Sport- und Spielplätze, unsere Jugendzentren und auch unser familienfreundliches Lindenfest, das jährlich tolle kostenfreie Aktionen für Familien bietet,“ findet Bürgermeister Christian Aßmann. Aber auch mit der guten Anbindung an den ÖPNV und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten wie das Rheingau Bad, das Kino sowie Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung und die Vielzahl an Vereinen macht Geisenheim für Familien attraktiv. „Ich freue mich sehr über dieses tolle Ergebnis, zeigt es doch auch, dass all unsere Anstrengungen und Aktivitäten der letzten Jahre wahrgenommen werden und sich auszahlen. Diesen erfolgreichen Weg werden wir weitergehen. Das Wichtigste in einer Stadt sind ihre Menschen,“ so Bürgermeister Christian Aßmann.

Den Artikel vom 22. November 2022 zur Studie sowie die entsprechenden Zahlen sind unter folgendem Link abrufbar: https://kommunal.de/familienfreundlichkeit-ranking-2022

Geisenheim, 28. November 2022