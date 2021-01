Geisenheim am Rhein – Gemeinsam für Geisenheim: Hochschulstadt Geisenheim bietet FFP2 Masken an und spendet Erlös vom Verkauf

Geisenheim am Rhein – Ab Freitag, dem 29.01.2021 sind in ausgewählten Filialen der Geisenheimer Bäckerei Faust medizinische FFP2-Masken erhältlich, welche von der Hochschulstadt Geisenheim gestellt werden.

Der gesamte Erlös des Verkaufs kommt dem von Bürgermeister Christian Aßmann ins Leben gerufenen Spendenkonto „Gemeinsam für Geisenheim“ zu Gute. Aus dem Spendentopf werden Geisenheimer Institutionen und Menschen finanziell unterstützt, welche durch die Corona-Krise negativ betroffen sind. So konnten bereits im letzten Jahr 10.000 € verteilt werden.

Der Preis für ein Maskenset, bestehend aus jeweils 5 FFP2-Masken, beläuft sich auf 5 €. Die Masken sind auf 100 Sets begrenzt.

Wer keine Möglichkeit hat die Masken Vorort zu erwerben, kann eine Bestellung auch per E-Mail an einkaufen@geisenheim.de, telefonisch (06722/701-193), per Whats-App (0171/5401716) oder per Post aufgeben.

„Wir wollen mit dieser Aktion dazu beitragen, dass jeder in die Lage versetzt wird sich die notwendigen medizinischen Masken zu besorgen. Die Kosten dieser Masken sind für viele doch eine finanzielle Anstrengung. Gleichzeitig wollen wir die größtmögliche Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleisten und mit dem Verkaufserlös Gutes tun.“ so Bürgermeister Christian Aßmann, der sich bei der Bäckerei Faust für die spontane Unterstützung ganz herzlich bedankt.

Die Hochschulstadt Geisenheim wünscht weiterhin allen viel Gesundheit!

***

Stadt Geisenheim