Geisenheim am Rhein – Gewerbe trifft Bürgermeister 5.0

Runder Tisch: Bürgermeister trifft am 31. August 2020 bereits zum fünften Mal auf lokales Gewerbe.

Geisenheim am Rhein – Bereits zum fünften Mal heißt es Ende August wieder „Gewerbe trifft Bürgermeister“ in Geisenheim.

Bürgermeister Christian Aßmann nutzt dieses Format um Gewerbetreibenden aus Geisenheim in lockerer Runde ein offenes Ohr zu geben. Gemeinsam mit der Geisenheimer Aktiv Gruppe (GAG) wird am Montag, den 31. August 2020 um 19 Uhr in das Weingut Sohns, Nothgottesstraße 33 in Geisenheim eingeladen.

Nachdem der geplante Termin im Frühjahr aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden musste, soll das Treffen nun zeitnah nachgeholt werden. „Wichtig ist uns der Austausch, insbesondere in Bezug auf die Coronakrise sowie kreative Vorschläge und eine konstruktive Diskussionsrunde“, so Bürgermeister Aßmann.

Da bezüglich der Abstandregelungen genau geplant werden muss, ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Um Anmeldung wird daher gebeten bis zum 24. August 2020 an ulrike.eschweiler@geisenheim.de.

