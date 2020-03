Geisenheim am Rhein – „Gründen in Deiner Region – Rheingau“ – Videoreihe zur Gründungsoffensive „GO!“ stellt 24 Gründungsregionen vor

Geisenheim am Rhein – Dass sich Gründerinnen und Gründer in Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg wohlfühlen, ist bekannt. Hier finden sie alles, was sie für eine erfolgreiche Gründung brauchen: etablierte Netzwerke und kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die ihnen beim Start und in den ersten Jahren als Unternehmerin oder Unternehmer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber nicht nur die

Gründungshochburgen bieten ein wirkungsvolles Gründungsumfeld, sondern auch viele andere Regionen, wie beispielsweise der Rheingau. Dies zeigt die neue Videoreihe „Gründen in Deiner Region“.

Die Hochschulstadt Geisenheim, die staatliche Hochschule Geisenheim University und die die EBS Universität für Wirtschaft und Recht haben es zur Aufgabe gemacht, den Wirtschaftsstandort Rheingau nachhaltig und zielgerichtet zu entwickeln. Gemeinsam bauen sie ein Gründungszentrum im Rheingau auf, um gründungsinteressierte Menschen aus den Hochschulen und der gesamten Region – insbesondere in der Vorgründungsphase – optimal unterstützen zu können.

Das rund fünfminütige Video gibt Einblick in Herausforderungen und Erfahrungen bei der Unternehmensgründung und die besonderen Unterstützungsangebote der Gründungsregion Rheingau. Darüber hinaus erzählen Manuel Fischer, Mitgründer von Nico Tico, Yvette Wohlfahrt vom Weingut Wohlfahrt-Franke und Julia Lange, Gründerin des in Geisenheim entstehenden Fass-Dorfes „Rheingau 524“, woraus Gründerinnen und

Gründer ihre Motivation für eine Unternehmensgründung nehmen und von welchen Hilfestellungen sie im Rheingau besonders profitieren. Das Video „Gründen in Deiner Region – Rheingau“ ist ab heute, 25. Februar 2020, auf den Webseiten des RKW Kompetenzzentrums www.rkw.link/rkwvideoreihe und des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie www.bmwi.de/GO-Gruendungsgeschichten zu sehen. Bis Anfang März werden wöchentlich jeweils drei der insgesamt 24 Videos veröffentlicht. Die Videoreihe als Teil der Gründungsoffensive „GO!“ wurde fachlich vom RKW Kompetenzzentrum konzipiert. Über die Gründungsoffensive „GO!“

Mit der bundesweiten Gründungsoffensive „GO!“ setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zusätzliche Impulse für Gründungen, sensibilisiert für das Thema Unternehmensnachfolge und stärkt den Gründer- und Unternehmergeist in Deutschland.

Zudem soll mit „GO!“ die Bedeutung von Unternehmerinnen und Unternehmern für die Soziale Marktwirtschaft – gerade auch in den Regionen – hervorgehoben werden. Sie soll mehr Menschen ermutigen, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

Weitere Informationen unter: www.bmwi.de/GO.

***

Stadt Geisenheim