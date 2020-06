Geisenheim am Rhein – Hinweis auf eine Sirenenprobe

Geisenheim am Rhein – Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass am 13. Juni 2020, ab 12.00 Uhr in Geisenheim, sowie in einigen Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises die halbjährliche Sirenenprobe stattfindet.

Es wird ein Heulton von einer Minute Dauer zu hören sein, der im Realfall für die Bevölkerung folgendes bedeutet:

– Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten

– Nachbarn verständigen

– Kinder ins Haus holen.

Kurze Zeit später ertönt ein Dauerton von einer Minute Dauer, zur Entwarnung der Bevölkerung.

Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnisnahme und Beachtung.

***

Stadt Geisenheim