Geisenheim am Rhein – Hinweis: Bundesweiter Warntag am 10.09.2020

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Hinweis: Am Donnerstag, den 10. September 2020 findet erstmals ein bundesweiter „Warntag“ statt.

Ziel dieses Warntages ist es, die Bevölkerung für die „Warnung der Bevölkerung“ zu sensibilisieren und auf die verschiedenen Warnmittel und auch auf die Alarmsignale aufmerksam zu machen.

Der Warntag am 10. September wird in Hessen um 10:30 Uhr mit der Auslösung der WarnApp hessenWARN eingeleitet. Es folgt um 11:00 Uhr eine bundesweite Warnung über alle in Hessen vorhandenen Warnmedien.

Die in der Hochschulstadt Geisenheim vorhandenen Sirenen werden hierbei ab 11:00 Uhr mit dem Signal „Warnung der Bevölkerung“ und ab 12:00 Uhr mit dem Signal „Entwarnung“ ausgelöst.

Wir bitten die Bevölkerung um Kenntnisnahme und Beachtung.

***

Stadt Geisenheim