Geisenheim am Rhein – Hinweis: Vorübergehende Änderung der Trinkwasserparameter in Marienthal

Geisenheim am Rhein – Hinweis: Sicher und zuverlässig versorgen die Stadtwerke Geisenheim ihre Kunden seit Jahren mit Trinkwasser. Damit das auch in Zukunft so bleibt, muss die Anlagentechnik in der Aufbereitungsanlage Marienthal umfassend saniert werden.

Die umfangreichen Arbeiten beginnen ab Mitte Januar 2021 und werden voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. Während der Umbauarbeiten wird die Aufbereitungsanlage Marienthal außer Betrieb genommen.

Durch den Wegfall der Aufbereitungstechnik muss der Stadtteil Marienthal über den Hochbehälter Geisenheim mit Trinkwasser versorgt werden. Dadurch kommt es im gesamten Versorgungsgebiet von Marienthal vorübergehend zu einer Änderung der Trinkwasserparameter vom Härtebereich „weich“ zum Härtebereich „hart“. Die Umstellung hat ansonsten keine weiteren Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität.

Eine detaillierte Wasseranalyse für das Trinkwasser aus dem Hochbehälter Geisenheim steht den Kunden unter www.geisenheim.de/rathaus-politik/verwaltung/stadtwerke/trinkwasserversorgung/trinkwasserqualitaet-und-wasserhaerte/ zum Download bereit.

