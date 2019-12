Geisenheim am Rhein – Hinweise zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Geisenheim im Dezember

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Die Verwaltungsgebäude, die Stadtbücherei im Kulturtreff „Die Scheune“, die städtischen Kindergärten „Blaubach-Kindergarten“ und „Marienthaler Knirpsenland“ sind vom 23. Dezember 2019 bis einschließlich 1. Januar 2020 durchgehend geschlossen.

Unser Standesamt in der Beinstraße 9 hat am

27. Dezember 2019, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr

für Beurkundungen von Sterbefällen einen Notdienst eingerichtet. Telefonische Anmeldung bitte unter ( 06722 / 70 11 45.

Das Rheingau-Bad ist am 24. und 31. Dezember 2019 von 9:00 bis 13:00 Uhr geöffnet, die Sauna bleibt an diesen Tagen geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag und Neujahr sind Bad und Sauna geschlossen.

In Notfällen ist der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke unter ( 0171 – 54 59 623 zu erreichen.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und gesundes Jahr 2020.

