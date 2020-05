Geisenheim am Rhein – Hochschulstadt Geisenheim verteilt Geschenktüten

Erstellt in

Freude über Päckchen ist bei Kleinen ganz groß.

Geisenheim am Rhein – Seit einigen Wochen sitzen viele Kinder zuhause und können nicht in den Kindergarten oder die Schule, gerade für jüngere Kinder ist das nicht leicht.

Um ein wenig Abwechslung in den Alltag dieser Kinder zu bringen entwickelte Bürgermeister Christian Aßmann gemeinsam mit der städtischen Jugendarbeit die Idee einer Päckchenaktion.

Fast 400 Päckchen packten die Mitarbeiter*innen der Jugendpflege für die Kindergärten, die Grundschulen und den Kinderschutzbund in Geisenheim. Die Ersten wurden bereits freudig in Empfang genommen, bis Ende der Woche werden auch die restlichen an die Einrichtungen verteilt.

Zusammengestellt wurde das enthaltene Spiel-, Mal- oder Bastelmaterial entsprechend des Alters zusammen mit einem Anschreiben des Bürgermeisters und der Einrichtung. Der Inhalt der Päckchen wurde vom örtlichen Einzelhandel bezogen, um die hiesigen Geschäfte in dieser kritischen Zeit zu unterstützen.

Möglich gemacht wurde die Aktion über die finanzielle Unterstützung der katholischen Kindergärten und durch Rückgriff auf den Hilfsfonds „Kinder in Not“ der Stadt.

***

Stadt Geisenheim