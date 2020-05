Geisenheim am Rhein – Kein Geisenheimer Lindenfest in 2020

Weiteres Rheingauer Traditionsfest Corona-bedingt abgesagt.

Geisenheim am Rhein – Nachdem die Verkündung eines Verbots von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 durch die Bundesregierung am 15. April schon nichts Gutes ahnen ließ, hat die Lindenfest Arbeitsgruppe, allen voran Bürgermeister Christian Aßmann, nun auf Basis der gerade veröffentlichten Definition dieser Großveranstaltungen die Absage des Lindenfestes 2020 verkündet. Damit reiht sich das Lindenfest in den Reigen der Absagen vieler Feste in der Region und ganz Deutschland ein.

Nachdem bereits die Wiesbadener Weinwoche, das Eltviller Sektfest, das Erdbeerfest in Erbach und weitere traditionelle Veranstaltungen die Absage bekannt gegeben haben, überrascht dies sicherlich nicht. „Schon aus Gründen der Sicherheit für unsere Gäste und Akteure ist eine Absage unseres geliebten Lindenfestes unumgänglich. Wir haben lediglich auf die Vorgaben des Landes Hessen gewartet, um auch im Hinblick auf rechtliche Aspekte abgesichert zu sein.“, erläutert Bürgermeister Christian Aßmann den Zeitpunkt der Bekanntgabe. „Natürlich ist dies mehr als traurig und es bleibt am Ende nur der kleine Trost, in bester Gesellschaft zu sein“, beschreibt Aßmann die Gefühlslage der Lindenfest AG und vermutlich auch aller Veranstalter in der Region.

Bei aller Traurigkeit um das entgehende Vergnügen ist der Arbeitsgruppe Lindenfest wichtig, auf die Menschen und Unternehmen hinzuweisen, die maßgeblich zum Gelingen der vielen schönen Feste beitragen. Für alle Schausteller, Festimbisse, Künstler, Technikfirmen und andere typische Festlieferanten bedeutet 2020 möglicherweise einen Totalausfall und damit eine existenzbedrohende Situation. „Wir drücken alle Daumen, dass unsere lieb gewonnenen „Festverschönerer“ die Krise mit einem blauen Auge überstehen und im kommenden Jahr wieder an unserer Seite sind.“, unterstreicht Dirk Klinner als Projektleiter des Lindenfestes den Wunsch des Organisationsteams, das Geisenheimer Lindenfest 2021 (16. – 19. Juli), gemeinsam mit diesen Partnern, den Geisenheimern und vielen Gästen aus nah und fern, doppelt so schön zu feiern.

