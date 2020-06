Geisenheim am Rhein – Neuauflage des Hotel- und Gaststättenverzeichnisses für Geisenheim

Geisenheim am Rhein – „Unsere Gastgeber in Geisenheim“ so lautet der Titel des aktuellen Hotel- und Gaststättenverzeichnisses, das von der Hochschulstadt Geisenheim herausgegeben worden ist. Auf 28 Seiten im Format DIN lang listet die Broschüre alle gastronomischen Angebote sowie Übernachtungsmöglichkeiten und die Stellplätze für Reisemobile in Geisenheim mit den Stadtteilen Johannisberg und Marienthal und Stephanshausen auf.

Von Ferienwohnungen und Gästezimmern, über das Schlaffassdorf bis hin zum Sternehotel sowie vom Eiscafé über urige Gaststätten bis hin zu ausgezeichneten Restaurants – hier sind alle wichtigen Informationen zu unseren Gastgebern in der Hochschulstadt Geisenheim aufgeführt.

Erhältlich ist die Broschüre bei der Hochschulstadt Geisenheim im Rathaus, Rüdesheimer Str. 48, 65366 Geisenheim oder als Download unter https://www.geisenheim.de/Startseite/Wein-Tourismus-und-Kultur/Prospekte/

