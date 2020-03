Geisenheim am Rhein – Per WhatsApp jetzt noch einfacher an Informationen kommen

Erstellt in

Hochschulstadt Geisenheim nun auch über WhatsApp-Dienst erreichbar.

Geisenheim am Rhein – Nachdem die Hochschulstadt Geisenheim in 2018 ihren Social Media Auftritt mit den Instagram Kanälen @hochschulstadt.geisenheim und @einkaufen_in_geisenheim erfolgreich erweitert hat, kam nun auch der wohl am meisten genutzte Messenger-Dienst WhatsApp mit ins Spiel.

Bürgerinnen und Bürger haben es nun noch einfacher an Informationen der Stadtverwaltung zu kommen. Unter der Nummer 0171-5401716 kann der Stadtverwaltung eine Kurznachricht über den WhatsApp-Dienst gesendet werden.

„Auf diese Weise können die Bürgerinnen und Bürger unkompliziert mit der Stadtverwaltung in Kontakt treten. Über diesen Kanal können einfache, allgemeine Fragen beantwortet oder Informationen an die Stadtverwaltung übermittelt werden.“ erklärt Bürgermeister Christian Aßmann. Umfangreichere Verwaltungsvorgänge müssen jedoch weiterhin auf den bekannten Wegen abgewickelt werden.

Der WhatsApp Dienst steht bereits seit April 2019 während der Servicezeiten der Stadtverwaltung Geisenheim zur Verfügung und wir von Bürgerinnen und Bürgern fleißig genutzt.

