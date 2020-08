Geisenheim am Rhein – Rheingau-Bad Erweiterung der Öffnungszeiten – Phase IV

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Gute Nachrichten für alle Freunde und Gäste des Rheingau-Bades. Ab Montag dem 31. August 2020 öffnet das Rheingau-Bad von Montag bis Freitag bereits ab 8 Uhr, an den Wochenenden ab 9 Uhr. So können die frühen Schwimmer*innen bereits eine Stunde früher als bisher Ihre Bahnen ziehen.

Kassenschluss ist dann Montag bis Mittwoch sowie am Freitag um 19 Uhr, ab 20 Uhr ist das Bad dann geschlossen. Wegen des Vereinsschwimmens am Donnerstag endet die Badezeit (Kassenschluss) um 15 Uhr, ab 16 Uhr steht das Bad bis um 20 Uhr den Vereinen zur Verfügung. An den Wochenenden schließt das Rheingau-Bad um 18 Uhr (Kassenschluss 17 Uhr).

Wir sind froh, dass das Bad von unseren Gästen so rege genutzt wird, freut sich der Betriebsleiter des Rheingau-Bades Thorsten Wörner. Aus diesem Grund hat sich die Betriebsleitung der Stadtwerke Geisenheim dazu entschlossen eine Ausweitung der Öffnungszeiten umzusetzen. Die letzten Wochen haben wir dazu genutzt um die Situation im Bad unter den Corona-Regelungen zu beobachten und im Bedarfsfall gegenzusteuern. Während wir die Öffnungszeiten wieder nahezu an die ursprünglichen Zeiten anpassen, gelten die Beschränkungen für die Anzahl der Badegäste in den einzelnen Becken weiterhin.



