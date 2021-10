Geisenheim am Rhein – Runder Tisch: Bürgermeister trifft am 19. Oktober 2021 bereits zum siebten Mal auf lokales Gewerbe

By

Gewerbe trifft Bürgermeister 7.0 .

Geisenheim – Bereits zum siebten Mal heißt es im Oktober wieder „Gewerbe trifft Bürgermeister“ in Geisenheim.

Bürgermeister Christian Aßmann nutzt dieses Format um Gewerbetreibenden aus Geisenheim in lockerer Runde ein offenes Ohr zu geben.

Gemeinsam mit der Geisenheimer Aktiv Gruppe (GAG) wird am Dienstag, den 19. Oktober um 19 Uhr in den Gutsauschank Weihermühle in Geisenheim eingeladen.

Nachdem der letzte Termin digital stattfinden musste, freut sich Bürgermeister Christian Aßmann umso mehr, dass ein Treffen in Präsenz nun endlich wieder möglich ist.

Das Treffen wird nur unter Einhaltung der 2-G-Regel durchgeführt. Daher ist eine Teilnahme nur für Geimpfte und Genese und mit vorheriger Anmeldung möglich.

Um Rückmeldung wird gebeten bis zum 15. Oktober 2021 an ulrike.eschweiler@geisenheim.de.

***

Stadt Geisenheim, 5. Oktober 2021