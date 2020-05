Geisenheim am Rhein – Spielplatz „Im Schorchen“ wurde umgestaltet und ist jetzt fertiggestellt

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Nachdem am 12. Oktober 2019 den Kindern, Eltern und Großeltern sowie dem Ortsbeirat die Planung und Geräteauswahl vorgestellt wurde, ging es an die Umsetzung der Planung unter Berücksichtigung der Nutzerwünsche.

Neben den vorgeschlagenen Geräten wie Seilbahn, Reck, Balanciergerät und Kletterknoten wurden zusätzlich eine Wippe, eine Sandbaustelle und ein kleines Feuerwehrauto in Form eines Federgerätes angeschafft. Die vorhandenen Geräte wurden in die Umgestaltung integriert.

Weiterhin wurde eine Bankgarnitur für Erwachsene und eine für die Kinder aufgestellt. Abschließend sind drei zusätzliche Bäume gepflanzt worden und Rasen wurde angesät.

Aufgrund der aktuellen Lage kann eine offizielle Einweihung leider nicht stattfinden, aber der Spielplatz wird am Dienstag, den 12.05.2020 freigegeben – auch wenn der Rasen eigentlich noch nicht bespielbar ist.

***

Stadt Geisenheim