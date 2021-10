Geisenheim am Rhein – Sprechstunde der Wohnberatung Geisenheim am 4. November

Geisenheim am Rhein – Die nächste Sprechstunde der kommunale Wohnberatungsstelle Geisenheim findet am Donnerstag, dem 4. November in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr im ZEBRA (Zentrum Ehrenamt Beratung Rheingauer Akteure), Rüdesheimer Straße 46 in Geisenheim statt.

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und dem damit verbundenen Wunsch nach einem unabhängigen und selbstbestimmten Leben in jedem Alter, nimmt die Wohnberatung einen immer größeren Stellwert ein. In der Wohnberatung werden gerade für die älteren Bevölkerungsschichten Möglichkeiten aufgezeigt, deren Leben zuhause zu erleichtern und somit an altersgerechte Bedürfnisse anzupassen. Die Beratung erfolgt durch Ehrenamtliche und ist neutral und kostenlos.

Aufgrund der derzeitigen Situation gelten besondere Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Abstandsreglungen von 1,50 Meter.

