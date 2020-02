Geisenheim am Rhein – Stadtverwaltung strebt Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ an

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Am Donnerstag, 6. Februar fand der Auftaktworkshop für das Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ des Landes Hessen im Rathaus in Geisenheim statt.

Zehn Mitarbeiter der Stadtverwaltung setzten sich mit der Frage auseinander, was einen familienfreundlichen Arbeitsplatz ausmacht. „Unsere Stadtverwaltung soll auch weiterhin ein guter und attraktiver Arbeitgeber sein. Motivierte Mitarbeiter sind wichtig, da nur so gemeinsame Erfolge erzielt werden können.

Eine familienfreundliche Ausrichtung unserer Verwaltung ist mir als Behördenleiter sehr wichtig.“ so Bürgermeister Christian Aßmann. Geisenheim ist eine von fünf Pilotkommunen in ganz Hessen, die an dieser Zertifizierung des Landes teilnimmt.

Stadt Geisenheim