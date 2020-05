Geisenheim am Rhein – StreetBuddies für Geisenheim

Erstellt in

Geisenheim am Rhein – Oftmals werden Kinder im Straßenverkehr nicht wahrgenommen, Geschwindigkeitsbeschränkungen in Spielstraßen nicht eingehalten.

Um die Aufmerksamkeit von Auto- aber auch Zweiradfahrern zu erhöhen und auf Stellen hinzuweisen, an denen die Kleinsten unterwegs sind, testet die Hochschulstadt Geisenheim zwei StreetBuddies. Die beiden freundlichen Kerlchen in Grün und Orange werden zunächst am Lindenplatz aufgestellt. Bürgermeister Christian Aßmann hofft, dass diese gut angenommen werden.

„Es gibt vielerlei Ablenkungen im Straßenverkehr. Die Streetbuddies sollen die Aufmerksamkeit wieder auf das Wesentliche fokussieren. Nämlich auf den Blick auf die Straße und ein vorausschauendes Verhalten im Straßenverkehr.“ so Aßmann.

Stadt Geisenheim