Geisenheim am Rhein – Umwelt: Infos zur Weihnachtsbaumabholung in Geisenheim und Stadtteilen

Geisenheim am Rhein – Umwelt: Wie in den vergangenen Jahren, sammeln die Jugendfeuerwehren von Geisenheim, Johannisberg und Stephanshausen, jeweils in ihren Orten, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein.

Die Einsammlung im Stadtteil Marienthal wird vom Geisenheimer Feuerwehrnachwuchs durchgeführt.

Die Abholung der Weihnachtsbäume in Geisenheim, Marienthal, Stephanshausen und Johannisberg erfolgt dieses Jahr am Samstag, den 11. Januar 2020

Die Bäume müssen am Abfuhrtag, ab 8.00 Uhr morgens, deutlich sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden.

Weil die eingesammelten Bäume gehäckselt und anschließend weiter verarbeitet werden, wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Christbäume ohne Lametta und sonstigen Weihnachtsschmuck mitgenommen werden.

Der Feuerwehrnachwuchs wird in den Häusern, vor denen die Christbäume liegen, klingeln und um eine Spende für die Jugendarbeit bitten.

